Sofia Coppola fait son cinéma avec des tee-shirts exclusifs chez UNIQLO

Adulée des branchés et synonyme pour les générations « Virgin Suicides » et « The Bling Ring » de films qui ont marqué durablement l’adolescence, Sofia Coppola revient non pas avec un nouveau film (son biopic sur Elvis est toujours en préparation) mais bien avec une collection chez UNIQLO.

Des tee-shirts qui rendent hommage aux films les plus connus de Sofia Coppola, des Virgin Suicides au Bling Ring en passant par Marie-Antoinette et Lost in Translation, et qui sont d’autant plus garantis de s’arracher comme des petits pains (Marie-Antoinette aurait adoré…) qu’ils sont proposés à prix UNIQLO, soit résolument accessible.

Scénario gagnant pour Sofia Coppola

Pour vous offrir une pièce de la collection, et porter ainsi fièrement votre (vos?) film(s) préféré(s) de la réalisatrice, il ne vous en coûtera que 19.90 euros le tee-shirt. Ainsi que l’a confié Takahiro Kinoshita, directeur général et directeur de la création de Fast Retailing Group, « Sofia Coppola a de nombreux fans dans le monde entier, dont moi. Je pense que son charme réside dans sa capacité à créer des expressions visuelles soigneusement stratifiées, ainsi que dans son style et sa façon de vivre une vie digne. Je suis vraiment heureuse de collaborer avec Mme Coppola pour notre collection spéciale UT sur le thème du cinéma ». Une collection dévoilée à l’occasion des 25 ans de carrière de celle qui, bien avant le débat sur les nepo babies, a rapidement prouvé qu’elle était bien plus qu’une « fille de ».

« Je suis très heureuse que ce projet célèbre mon travail et j’espère que les gens apprécieront les tee-shirts en souvenir des films qui font tant partie de ma vie. Ils sont un excellent rappel des collaborateurs avec lesquels j’ai travaillé et de l’expérience créative que nous avons partagée » sofia coppola

Et la réalisatrice d’avouer aimer elle-même porter des tee-shirts d’artistes et de musiciens, et espérer que sa collaboration avec UNIQLO « aura un sens pour ceux qui aiment mon travail. J’ai toujours aimé la manière dont un tee-shirt peut vous connecter à d’autres personnes qui aiment la même chose que vous ».

Sofia Coppola pour UNIQLO DR

Disponible dès ce lundi 6 mars en boutiques et en ligne, la collection, qui comporte également un tote bag, rendra hommage à cinq opus de Sofia Coppola, soit The Virgin Suicides, Lost in Translation, Marie Antoinette, Somewhere et The Bling Ring.