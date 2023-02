Terre Bleue x Le Vif Weekend: chic, une collection!

Un couple chic et décontracté sur une plage d’Oostduinkerke, c’est l’image de la nouvelle collection capsule Terre Bleue x Le Vif Weekend. Une garde-robe à partager, sans compter.

Fluidness, c’est le thème de cette nouvelle collection capsule Terre Bleue x Le Vif Weekend. Pour la quatrième fois, le label belge crée une petite garde-robe en collaboration avec notre magazine. L’idée était née en 2018, pour fêter les 35 ans du numéro Mode c’est Belge, elle avait alors remporté un joli succès, qui donne encore et toujours l’envie de réitérer l’aventure. Avec un parti pris, pour ce printemps-été 23: la fluidité, le dialogue, le jeu de miroir et le partage. L’inspiration trouve donc sa source dans le vestiaire Homme, dans le tailoring et le costume en particulier, avec l’idée de réunir deux mondes, le masculin et le féminin.

Vive le twinning

«Dès le départ, nous savions que nous avions le désir de lancer une capsule pour les hommes et les femmes, précise Sébastien Vandekerckhove, Head of design Menswear chez Terre Bleue. L’idée était de revenir à notre essence: la qualité, le confort et une certaine fluidité. Avec un sentiment de paix, d’humanité et une recherche de sens que nous trouvons très importante aujourd’hui et que nous avons voulu transmettre avec cette collection. Pour traduire cela en vêtements, concrètement, nous avons utilisé le principe du «twinning»: une même palette de couleurs, les mêmes tissus et les mêmes archétypes – le costume, le pull rayé, la chemise, le jean – pour la Femme et pour l’Homme.»

Devant l’objectif du photographe Serge Leblon, les mannequins belges Elien Swalens et Maurits Buysse forment un couple parfaitement raccord, dans un univers aux tons minéraux. © LIESBET PEREMANS

Esprit de liberté

Les formes sont épurées, empreintes de tranquillité, dans des verts très doux ou des teintes naturelles, presque organiques. Les volumes sont décontractés, légèrement oversize et chics, à la Carolyn Bessette-Kennedy. Les matières portent en elles, outre l’idée de la fluidité, la volonté d’être circulaire et durable. «Nous avons très clairement choisi de faire cohabiter les tissus pour Homme et pour Femme, dans une optique de durabilité, souligne Christa Geeroms, Sustainability Manager. Il s’agit ainsi de limiter le «gaspillage» en achetant les mêmes tissus pour les deux sexes. Nous diminuons ainsi également le nombre de fournisseurs de matières premières, ce qui en soi contribue à réduire les émissions de CO2.» A lire les étiquettes de la collection, on comprend l’engagement ainsi pris: les pulls, les chemises et la robe chemise sont en 100% coton biologique, le denim comprend 67% de coton biologique et les costumes, 29% de Lenzing Ecovero CV. «Cette capsule n’est pas notre premier exploit, nous sommes définitivement conscients de la nécessité d’une transition écologique.»

Des formes épurées, empreintes de tranquillité, dans des verts très doux ou des teintes naturelles, presque organiques. © SERGE LEBLON

Il fallait un décor à cette fluidité revendiquée. «Nous voulions rester fidèles à nous-mêmes, raconte Gert Motmans, Head of design Woman, et très rapidement, le choix s’est porté sur la nature et le bord de mer. Bien sûr, chez Terre Bleue, nous avons ce lien avec l’eau, mais nous voulions surtout créer une expérience presque sensorielle à travers la photographie. On peut quasiment entendre le vent souffler, le bruit des vagues et sentir le sable des dunes.»

Devant l’objectif du photographe Serge Leblon, sur la plage d’Oostduinkerke, les mannequins belges Elien Swalens et Maurits Buysse. Ils forment un couple idyllique, parfaitement raccord, dans un univers aux tons minéraux. «Sur le sable, la mer a laissé de grandes flaques d’eau dans lesquelles le ciel se reflète, décrit le styliste Benoît Bethume qui lui a volontiers conféré une dimension cinématographique. On pense à Un homme et une femme de Claude Lelouch. Le vent se prend dans les cheveux d’Elien, ils marchent pieds nus, ils portent leur vêtements dégenrés avec une élégance décontractée, dans un esprit de liberté.»

© SERGE LEBLON