Timothée Chalamet: avec audace et panache, il brouille les codes mode (en images)

Lors de la première mondiale du film Bones and all le week-end dernier à Venise, Timothée Chalamet a attiré tous les regards avec sa tenue. Ce n’est pas la première fois qu’il arbore un look osé. Retour en images.

C’est avec une combinaison-pantalon en tissu lamé rouge, santiags noires, un dos nu et beaucoup d’aplomb que Timothée Chalamet est apparu la semaine dernière sur le tapis rouge de Venise.

Chalamet © Belga

Il y était pour la première de « Bones and all », le road movie cannibale signé du cinéaste italien Luca Guadagnino, en lice pour le Lion d’or. Une tenue osée qui a confirmé Chalamet comme une nouvelle icône mode.

Chalamet © Belga

La tenue très audacieuse choisie par l’acteur franco-américain de 26 ans Timothée Chalamet brouille les codes masculin-féminin et ne manque pas d’ironie. Comme souvent chez Chalamet, elle est signée Haider Ackermann. C’est déjà lui qui l’avait habillé l’année dernière à Venise pour la sortie de Dune avec une veste aux épaules marquées et un pantalon assorti couvert de cristaux noirs. Le tout avec une farandole de bagues spectaculaires.

1/24 Pour la présentation de 'Beautiful Boy' au 66ème San Sebastian International Film Festival en 2018 2/24 Toujours en 2018, mais à Londres 3/24 En 2019 avec un corset pailleté 4/24 En 2019, à Santa Monica 5/24 En 2019 au British Academy Film Awards 6/24 Pour "The King" à Venise en 2019. 7/24 En 2019 au London Film Festival 8/24 En 2019, pour The king à Sydney. 9/24 Pour "Little Women" à Londres en 2019. 10/24 à Paris en 2019 11/24 Pour "Dune" à Venise. 12/24 En 2021 à Londres 13/24 A Cannes en 2021 14/24 A Venise en 2021 15/24 En 2021 au MET gala. 16/24 En 2021 à Londres 17/24 Les oscars 2022 18/24 Des détails de sa tenue pour les oscars en 2022. 19/24 Pour l'after party des oscars en 2022 20/24 21/24 Le 2 septembre 2022 à Venise 22/24 23/24 24/24 Le 3 septembre 2022 à Venise

Ce n’est donc pas la première fois que Chalamet fait parler de lui sur le tapis rouge. En 2019, il a osé le harnais noir glamour de Louis Vuitton lors des Golden Globes. Cette année pour les Oscars, il est venu torse nu avec un blazer noir de la collection femme de Louis Vuitton et deux colliers Cartier. Mais aussi la salopette arty ou encore le sweat à capuche pailleté. Le matin même de sa tenue rouge feu à Venise, il avait même osé le gilet façon crochet fait par bonne-maman pour le photo-call.

Son style, il ne le devrait qu’à lui-même puisque, contrairement à Harry Styles qui lui aussi tente parfois des looks plus audacieux, l’acteur n’a pas de styliste attitré. C’est lui seul qui déterminerait son look. De quoi émoustiller les amateurs de mode les plus pointus.