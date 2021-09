Alors que les feuilles mortes s'apprêtent à se rappeler à notre bon souvenir, dans la mode, l'heure est plutôt aux jeunes pousses avec trois collaborations inventives et désirables à souhait.

1--Sabyasachi x H&M

Après Simone Rocha, Karl Lagerfeld ou encore Kenzo, c'est au tour de Sabyasachi de s'associer au géant du prêt-à-porter suédois pour une collection colorée qui invite à un trip en Inde. Une garde-robe de voyage aussi jolie dans un palais de Jaipur que pour profiter de l'été indien en Belgique - si tant est qu'il daigne nous faire grâce de quelques rayons de soleil. Must-have absolu: la bague ornée de grelots, déjà sold-out sur le site de la marque et donc forcément collector.

A partir de 12,99 euros, hm.com

2--Uniqlo x Inès de la Fressange

Celle qui incarne une certaine idée de la Parisienne prête une fois de plus son coup de crayon à Uniqlo, pour qui elle signe une ligne inspirée non pas de la Ville lumière mais bien du village suisse de Rossinière, repaire d'artistes et QG d'Inès de la Fressange en période de Noël. Entre manteaux en tweed, pulls moelleux et chemises féminines, la collection invite à se la jouer campagne chic avec ou sans chalet en Suisse.

Uniqlo x Inès de la Fressange © sdp

A partir de 12,90 euros, uniqlo.com

3--Adidas x Human Made

Entre l'icône aux trois bandes et le label culte japonais Human Made, c'est l'amour fou, la rencontre entre les deux ayant donné naissance à une collaboration qui remet les classiques de l'équipementier allemand à l'honneur. Une collection faite de couleurs primaires et d'une jolie nostalgie bien de saison.

Adidas x Human Made © sdp

A partir de 100 euros, adidas.be

