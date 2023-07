Un foulard comme une oeuvre d’art

Journaliste mode, mais pas que, Anne-Françoise Moyson n’aime rien tant que la créativité, l’artisanat, le détournement, le workwear et la poésie des étoffes.

Ceci n’est pas un foulard, c’est une œuvre d’art. Si bien que, au lieu de le porter au cou, je préférerais l’épingler au mur. Car ce paysage de fonds marins sereins vaut toutes les méditations. D’autant que sa puissance évocatrice est décuplée par la minutie du trait, on le doit à notre graphiste Lauranne van Naemen, qui au stylo Bic esquisse ce paradis pas encore perdu. Avec Astrid Eckelmans, elle a eu la bonne idée de signer une capsule de deux carrés de soie et modal illustrés par ses soins et titrée Coralia, en bleu profond et rouge corail.

Trois question à Lauranne van Naemen

Propos recueillis par Aurélie Wehrlin

Le Bic®… expliquez-nous votre rapport à cet « outil ».

J’aime la finesse et la pureté de ce langage. C’est un outil d’une grande simplicité, tout réside dans l’intensité du geste. Cette technique ne tolère aucune erreur ; ce qui tracé est impossible à effacer. Cela m’oblige donc à intégrer chaque accident, comme le serait une rature ou une goutte d’encre, dans un nouvel espace esthétique. À l’image de la vie. Les mots s’invitent aussi de plus en plus dans mon travail. J’écris comme je dessine, c’est l’ambivalence de mon outil.

Pourquoi avoir choisi le monde marin comme motif pour ce foulard?

Les fonds marins éveillent ma curiosité, la fragilité et la richesse de cet écosystème est saisissante. Dans ma pratique, je m’intéresse de plus en plus à la texture du monde, mon dessin évolue vers un style matiériste. Voilà comment les coraux se sont alors imposés à moi ; comme les sublimes animaux qu’ils sont mais aussi comme de merveilleuses sculptures abstraites. Rendre compte dans le détail de la beauté de cet univers est un acte d’amour.

Votre travail fait la part belle au bleu. D’où vous vient cette passion pour cette couleur ?

J’aime le bleu car elle représente la couleur de l’infini, elle est spirituelle. Elle me rappelle ce qu’il y a de plus abstrait dans la nature, comme le ciel ou la mer. Ou la couleur des ombres en montagne. Le bleu symbolise aussi pour moi les souvenirs. Elle est un horizon d’introspection teinté de nostalgie.