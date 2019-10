Après avoir donné le ton du marché de la lingerie pendant presque deux décennies, la marque américaine mouillée dans le scandale Epstein est accusée de véhiculer une image stéréotypée de la femme. Elle est aussi pointée du doigt pour son manque d'inclusivité. Une mauvaise réputation qu'elle espère changer en faisant enfin appel à des mannequins plus rondes.

La mode adore brûler ce qu'elle a adoré. Et la roue des tendances a bel et bien le tournis dès que l'on parle de lingerie. Il y a trois ans encore, le show Victoria's Secret était l'un des plus attendus et sans doute l'un des plus suivis en streaming. Il est vrai qu'on était bien loin des défilés pointus, nul besoin de s'y connaître en mode pour apprécier le fun, le strass et les paillettes. Même les féministes ne trouvaient pas grand chose à redire à cette grande parade de tops en sous-vêtements. Dans le milieu, faire partie de l'écurie des "anges" de Victoria Secret était même devenu un signe de ralliement, celui des filles populaires qui donnent le ton.

...