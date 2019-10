Cette année encore, vous êtes invités à élire la "Fashion brand of the year" à l'occasion de la troisième édition des Belgian Fashion Awards, qui seront remis ce 21 novembre, à Anvers. Voici les dix marques candidates. A vos votes !

Ce 21 novembre, les Belgian Fashion Awards, organisés par Knack et Le Vif Weekend, Flanders DC, le MAD et WBDM, célèbreront la créativité et l'avant-gardisme de la mode belge en décernant sept récompenses parmi lesquelles celles du créateur, du talent émergent et de la marque de l'année.

Pour cette troisième édition, l'organisation a réuni un jury externe de renom, composé de personnalités telles que Patrick Scallon, directeur de la communication chez Dries Van Noten, de créateurs tels que Glenn Martens et Diane von Furstenberg, mais aussi d'Elizabeth von der Goltz de Net-A-Porter et de Christopher Morency de Highsnobiety.

Mais votre avis est également important puisque c'est le grand public qui élira la "Fashion brand of the year". Rendez-vous donc sur www.belgianfashionawards.be pour faire votre choix parmi les dix labels belges nominés... et peut-être remporter une entrée pour deux personnes à la soirée de remise des prix. Présentation.

SNOBE

Snobe © DR

Paris Malungu et Melissa Deffense se sont lancés dans l'aventure de la mode en customisant des perfectos... et depuis lors, leur collection n'a cessé de prendre de l'ampleur et de s'enrichir de nouvelles pièces en cuir. Leurs créations sont à l'image de leurs parcours de vie ; celles que signe Paris Malungu, par exemple, sont toujours étroitement liées à l'histoire de sa famille. La collection automne/hiver, baptisée "1080", s'inspire ainsi de l'esthétique urbaine qui a baigné sa jeunesse, dans les quartiers nord de la capitale. SNOBE est aujourd'hui un label en pleine évolution qui a su garder les pieds sur terre et se professionnaliser sans renier son ancrage local, puisque tous ses produits sont conçus et confectionnés en Belgique.

LA FILLE D'O

Fille d'O © DR

LA FILLE D'O, c'est une marque de lingerie avant-gardiste, qui soutient et renforce la posture, sans compromis et d'une façon très complète. Depuis ses débuts en 2003, toutes ses pièces sont fabriquées en Belgique, et le label met un point d'honneur à ce que design, production et consommation restent étroitement liés. Cette année, La Fille d'O a également conçu un body en collaboration avec Ann Demeulemeester, et développé des partenariats avec Z33 et le festival WeCanDance.

MIEKE DIERCKX

Dierckx © DR

En huit ans d'existence, la marque de maroquinerie de luxe MIEKE DIERCKX a su gagner la confiance des consommateurs et développer en Belgique un solide réseau de distributeurs. Récemment, la créatrice a également ouvert à Westerlo une première boutique en nom propre, où elle développe son concept dans son intégralité - celui d'un label raffiné, intemporel et minimaliste. Un label qui grandit, aussi, puisque Mieke Dierckx s'apprête à nouer ses premiers contacts au-delà de nos frontières, afin de partager avec le monde sa vision de la créativité, ainsi que le savoir-faire belge en matière de création !

FILLES A PAPA

Filles à Papa © DR

Lancé il y a une dizaine d'années, FILLES A PAPA jouit aujourd'hui d'une reconnaissance tant au niveau belge qu'international. Depuis leur atelier installé en région liégeoise, où elles travaillent avec leur équipe, Sarah et Carol Piron ont développé en 2019 une première ligne de chaussures dont la pièce-phare est une "santiag" en jeans réinterprétée en cuissarde. Leurs modèles sont désormais disponibles sur internet ainsi que dans une sélection de boutiques à l'étranger, et le label a bien l'intention de continuer à les développer dans ses futures collections. Cette année, les deux soeurs ont également beaucoup investi dans la distribution de leurs produits à l'échelle mondiale - et en particulier sur le marché chinois - grâce à leur participation à la Shanghai Fashion week, en mars dernier.

FAÇON JACMIN

Façon Jacmin © DR

Fondé en 2016 par Ségolène et Alexandra Jacmin, FAÇON JACMIN propose des collections en denim japonais, confectionnées en Europe par des spécialistes en la matière. Leur dernière initiative en date, le projet d'upcycling "denim collect", invite les personnes intéressées à rapporter leurs vieux vêtements en jeans afin de leur offrir une seconde jeunesse ou d'en récupérer le tissu en vue de nouvelles créations. Le label s'attache également à développer de nouveaux prototypes de sacs, chapeaux, etc. et prévoit dans un avenir proche d'expédier toutes ses commandes en ligne dans des sacs recyclés.

NATAN

Le créateur Edouard Vermeulen, instigateur de NATAN, est réputé depuis plus de 35 ans pour son style épuré dont féminité et raffinement sont les maîtres-mots. Cette année, il a ouvert l'Atelier II, le nouvel espace de la maison Natan, dans un appartement de la place Georges Brugmann - un lieu intemporel ouvert au public et dédié à l'artisanat et au savoir-faire, puisque c'est ici que les couturières de la maison belge oeuvrent à la coupe et à la réalisation de pièces de collection, uniques ou exclusives. S'y greffe le concept Natan Collective, visant à soutenir les jeunes talents belges dont les créations sont présentées dans l'espace d'exposition de la Rue De Namur.

BONJOUR MAURICE

Bonjour Maurice © DR

BONJOUR MAURICE a réinventé la mode pour enfants et propose à cette fin une "box" customisée, composée d'une garde-robe minimaliste de 7 pièces combinables en 48 tenues différentes. Les avantages du concept sont multiples, que ce soit sur le plan pédagogique ou écologique. Le choix limité permet ainsi à l'enfant d'apprendre l'autonomie, le respect de soi et la valeur des choses... tandis que pour ses parents, cet achat éthique représente un gain à la fois de temps, de place et d'argent.

LÉO

Léo © DR

LÉO est né en 2016 du désir de créer des vêtements intelligents, destinés à une clientèle de "vraies" femmes. Le concept du label s'inscrit dans l'esprit d'une génération combinant plusieurs mondes, époques, mouvements, atmosphères et sous-cultures pour donner naissance à une silhouette moderne et atypique. La marque a déjà été repérée par des personnalités telles que M.I.A., Billie Eilish ou Bella Hadid, mais aussi par des magazines comme Dazed, Novembre, Hypebeast et Vogue... En 2019, elle s'est également vue invitée par les boutiques de mode les plus prestigieuses, de JOYCE Hong Kong et Shanghai aux Galeries Lafayette en passant par H-Lorenzo, Kith New York et Los Angeles, GR8, Selfridges, Machine-A, Smets...

HOWLIN'

Howlin' © DR

HOWLIN' (2009), le label anversois de maille lancé par les frères Olyslager, s'est fait remarquer par ses collections en laine des Shetlands de haute qualité, en provenance d'Écosse et d'Irlande. La marque est aujourd'hui commercialisée dans 180 boutiques internationales, dont MATCHESFASHION et Mr. Porter. Elle a également développé d'impressionnantes collections capsules avec e.a. Opening Ceremony, Ace Hotel, Mackintosh, Cereal Magazine, etc. Des célébrités comme Luke Edward Hall, Tame Impala et Rinus Van de Velde sont fans de son esthétique ludique et haute en couleurs. En 2019, Howlin' célèbre ses dix ans d'existence par une réédition exclusive de deux de ses modèles originaux, arborant son iconique motif en zigzag.

ARTE

ARTE © DR

Ce qui avait débuté en 2009 par une simple collection-capsule de T-shirts est aujourd'hui devenu une maison créative à part entière, transposant avec beaucoup de pertinence des concepts artistiques et actuels dans ses collections de prêt-à-porter. ARTE Antwerp dispose désormais d'une boutique-phare dans son port d'attache anversois ainsi que d'un pop up store à Gand, et nourrit l'ambition de conquérir prochainement une troisième ville belge. 2019 a été pour le label une année-charnière, où il a plus que jamais transcendé les frontières de l'art dans ses collections et collaborations. Arte Antwerp est le miroir du paysage créatif qui l'entoure et développe des collaborations avec des artistes locaux en pleine ascension, comme Tom Volkaert, Vrints-Kolsteren ou Benny Van den Meulengracht-Vrancx, mais aussi des initiatives telles que l'Antwerpse Kunstweekend.