Votez pour votre marque belge préférée !

Elisez votre marque belge préférée parmi les 20 qui se sont distinguées au cours de l'année écoulée et vous remporterez peut-être une invitation exclusive pour la soirée de remise des Belgian Fashion Awards. Elle aura lieu au MAD Brussels le 11 octobre prochain et marquera le lancement We are fashion, soit un mois entièrement dédié à la mode à Bruxelles. Au programme, un parcours dans la ville, des pop up stores, des conférences et des événements inédits partout dans la capitale.

Vous avez jusqu'au 28 septembre à 23h59 pour voter via votre marque belge préférée via le lien: www.belgianfashionawards.be.