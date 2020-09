A partir du mois d'octobre, les Belges pourront acheter et échanger des articles de mode d'occasion via le site de Zalando, la plateforme d'e-commerce allemande qui se lance sur le marché de la seconde main, annonce celle-ci lundi. Les clients pourront échanger leurs articles contre du crédit pour d'autres achats ou soutenir une oeuvre de bienfaisance.

La nouvelle offre de Zalando s'appelle 'Pre-owned' (seconde main). Elle avait été annoncée pour la première fois en février dernier et sera lancée en octobre en Belgique, France, Pays-Bas et Pologne.

"Pour le moment, la clientèle ne bénéficie pas d'un service simple et fiable permettant de concilier facilement la vente d'articles qu'on ne souhaite plus porter, à une expérience agréable de shopping en ligne d'articles de seconde main", justifie Jacintha De Graaf, patronne de Zalando pour le Benelux.

Les clients pourront donc échanger leurs articles directement sur le site d'e-commerce, en bénéficiant de la livraison gratuite. Ils pourront ensuite choisir de recevoir une carte cadeau de la valeur de la vente ou de soutenir la Croix-Rouge ou WeForest. La qualité de tous les articles de seconde main sera contrôlée, assure Zalando.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie de durabilité de l'entreprise, dont l'objectif est d'allonger la durée de vie de 50 millions d'articles et de supprimer l'utilisation de plastique à usage unique d'ici 2023.

La nouvelle offre de Zalando s'appelle 'Pre-owned' (seconde main). Elle avait été annoncée pour la première fois en février dernier et sera lancée en octobre en Belgique, France, Pays-Bas et Pologne. "Pour le moment, la clientèle ne bénéficie pas d'un service simple et fiable permettant de concilier facilement la vente d'articles qu'on ne souhaite plus porter, à une expérience agréable de shopping en ligne d'articles de seconde main", justifie Jacintha De Graaf, patronne de Zalando pour le Benelux. Les clients pourront donc échanger leurs articles directement sur le site d'e-commerce, en bénéficiant de la livraison gratuite. Ils pourront ensuite choisir de recevoir une carte cadeau de la valeur de la vente ou de soutenir la Croix-Rouge ou WeForest. La qualité de tous les articles de seconde main sera contrôlée, assure Zalando. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie de durabilité de l'entreprise, dont l'objectif est d'allonger la durée de vie de 50 millions d'articles et de supprimer l'utilisation de plastique à usage unique d'ici 2023.