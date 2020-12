En ces temps suspendus, une personnalité nous confie ses manières de se divertir à domicile. Cette semaine, Eric Kabongo, acteur belge qui joue dans les films Sawah et La Terre et le Sang, disponibles sur Netflix.

Un long-métrage que vous pourriez revoir pour la 36e fois?

...

Un long-métrage que vous pourriez revoir pour la 36e fois? A Time to Kill avec Samuel L. Jackson ou Free State of Jones, des films où les personnages se retournent contre le système. Je suis une personne révoltée par l'injustice. Si j'avais vécu à ces époques, j'aurais pu être un de ces mecs.Une (re)découverte que vous avez faite durant le confinement? Les moments de bonheur avec mes proches. Depuis 2014, je suis toujours en mouvement pour le travail. Rester presque toute l'année auprès de ma famille, ça m'a fait du bien! Et je me rends compte que j'ai d'autres talents, comme le repassage ( rires). Un sport que vous pratiquez pour vous maintenir en forme? Tous les matins, je fais une séance de workout. J'ai besoin de sentir que mon corps se réveille avec mon esprit. Ce temps que je prends pour moi m'aide à méditer. Un jeu vidéo que vous poncez? Je suis arrivé en Belgique et j'ai découvert Fifa, en 1997. J'ai joué à chaque itération de la licence jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai envie de me vider la tête, j'allume la Playstation. Une activité qui remplit vos journées? L'écriture. Je suis aussi musicien ; je rédige des textes musicaux et des scénarios. Cette période me pousse à explorer plus profondément cet aspect de ma personnalité. En couchant les mots sur le papier, je découvre des nouveaux mondes dans lesquels je me perds.