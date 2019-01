Ariana Grande épinglée pour une faute d'orthographe dans son tatouage japonais

La chanteuse de 25 ans a voulu se faire tatouer en lettres japonaises la traduction de "7 Rings", le nom de son dernier tube, sur la paume de sa main.

Elle a posté la photo du résultat sur Instagram avant de vite la supprimer: les internautes lui ont fait remarquer qu'à cause d'une erreur d'orthographe, son tatouage ne faisait pas référence à sept anneaux ("7 Rings") mais à un petit barbecue au charbon de bois.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62