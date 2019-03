Armie Hammer, l'acteur qui monte

On aurait pu croire de prime abord que cela partait d'une bonne intention. Pourtant, ce dîner auquel le doyen de la faculté de droit de Harvard convie les neuf jeunes femmes fraîchement arrivées à Boston en 1956 a tout de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de manoeuvre d'intimidation. Passées les civilités d'usage, le juriste leur aurait sèchement demandé de justifier pourquoi elles prenaient ainsi la place d'un homme forcément plus compétent qu'elles, ne laissant dès lors à la gente masculine " plus que " 491 places sur 500. Ce ne sera pas la seule mesure vexatoire que subira Ruth Bader Ginsburg tout au long d'une brillante carrière qui la mènera jusqu'à la Cour Suprême des Etats-Unis, où elle siège encore aujourd'hui, à 85 ans. Une femme d'exception, le film de la réalisatrice Mimi Leder qui est sorti sur nos écrans ce mercredi 6 mars à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, retrace plus de vingt ans de sa vie, de son parcours d'étudiante mère de deux enfants à ses débuts d'avocate, militante engagée des droits civiques, ceux des femmes en particulier. Le scénario, signé par le neveu de celle qui est devenue une véritable icône de la pop culture outre-Atlantique (lire par ailleurs), s'intéresse autant à ses combats qu'à son quotidien, un parcours exemplaire qu'elle n'aurait jamais pu mener sans l'aide de son mari. Un couple qui n'est pas sans rappeler celui formé par Simone et Antoine Veil, tous deux admis au Panthéon par Emmanuel Macron en juillet dernier.

