Brad Pitt a atterri ce lundi à Bruxelles. Son passage en Belgique s'annonce riche en visites et en rencontres.

Ce lundi, en début d'après-midi, Brussels Airport a accueilli un passager prestigieux. A la surprise générale, c'est l'acteur Brad Pitt qui a été aperçu à l'aéroport de Bruxelles.

Vingt-quatre heures plus tard, on en sait un peu plus sur les raisons de ce passage en Belgique. Directement après avoir atterri, l'acteur américain de 57 ans a pris la direction du centre de Bruxelles. En début de soirée, il a été aperçu aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est probable que Brad Pitt soit allé jeter un oeil, en avant-première, à l'exposition Vision Paintings de son ami, le sculpteur britannique Thomas Houeago, qui ouvrira ses portes le 22 avril prochains.

Brad Pitt a ensuite passé la nuit à Bruxelles, dans l'hôtel Amigo, à deux pas de la Grand Place. Grand amateur d'art et lui-même sculpteur amateur depuis quelques années, Brad Pitt devrait profiter de sa visite en Belgique pour rencontrer le galeriste d'art contemporain Xavier Hufkens ainsi que le célèbre architecte anversois Axel Vervoordt qui a notamment décoré la maison de Kim Kardashian et de Kanye West.

Enfin, Brad Pitt devrait également discuter boulot. Selon Sudpresse, à son arrivée à l'aéroport de Bruxelles, il était accompagné de Louis Leterrier, qui a notamment réalisé la série Lupin sur Netflix, ainsi que du monteur français Vincent Tabaillon qui a travaillé sur des films comme Le Transporteur 2, Taken 2 ou encore Insaisissables.

Pour l'instant, on ignore combien de temps Brad Pitt restera en Belgique.

