Peu importe à quelle heure vous vous réveillez, et peu importe s'il s'agit d'une nuit ou d'une sieste. L'important, c'est de vous extraire de vos songes en offrant à votre corps quelques mouvements qui vont l'aider à lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton "snooze".

Etirements du matin pour s'ancrer dans la journée Quelques exercices de yoga pour s'étirer le matin et s'ancrer dans la journée. Vous pourrez choisir les enchaînements au sol, le chien tête en bas ou les postures debout pour davantage de vitalité. Il y a plein d'exercices différents. Vous ne devez pas forcément tout faire, en piocher quelques-uns est aussi possible.

L'engourdissement fait partie de cette phase délicate qu'est le réveil. Tout comme les raideurs dans les membres, la nuque et le dos. Ce qu'on vous propose ci-dessous ? Un petit rituel qui va vous aider à vous sentir bien... et très vite. Une pause détente avant de passer à l'action et soulever des montagnes. Un tremplin vers les sommets, qui va se révéler une formidable source d'énergie, avant même que votre petit-déjeuner se charge de la partie nutritionnelle du boulot. Vous verrez : quelques mouvements suffisent pour déverrouiller la majorité de votre féline silhouette, de vos muscles froids et de vos articulations endolories. Il n'est donc pas nécessaire de mettre votre réveil à 4h30 du mat' pour les réaliser. D'ailleurs, vous avez déjà certainement eu l'occasion d'observer la technique du chat en la matière : bâillement et étirement sont effectués en même temps, et il ne faut pas bien longtemps avant que la bête ne soit parée pour la suite de sa journée. A savoir : quémander des croquettes... puis se rendormir. Rien ne vous empêche de faire pareil, d'ailleurs.Bonnes croquettes !