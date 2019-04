La chanteuse Céline Dion s'est livrée à quelques confidences. Elle dévoile ainsi être capable de dormir jusqu'à 12 heures par nuit, et continuer à partager son lit avec ses jumeaux.

Céline Dion l'a affirmé à de nombreuses reprises depuis qu'elle est devenue maman en 2011: sa vie de famille passe avant sa carrière. Interrogée dans le Sunday Times Style, elle explique qu'elle a parfois besoin de dormir 12h par nuit pour avoir l'air en forme. Et elle est souvent accompagnée de ses enfants pour ces longues nuits. "Ils dorment encore avec moi. Quand leur papa est mort, j'ai pu réorganiser ma chambre et j'ai pris un très, très grand lit. Alors, comme cela, ils m'aident à me sentir mieux. On est comme trois amis", confie-t-elle.

Cette situation pouvait témoigner de son attention pour eux lors de la mort de René Angelil. Mais trois ans après le décès, cela peut sembler plus surprenant. Les enfants devront toutefois s'habituer à dormir sans leur maman d'ici peu, puisqu'elle ne compte pas les emmener avec elle sur sa tournée, le Courage World Tour.

Interrogée sur le fait de savoir si elle trouvait facilement le sommeil, elle confie que ça n'est pas toujours simple. "Cela me prend du temps, car j'adore rêvasser. J'ai une petite lampe qui projette des étoiles au plafond, alors mes enfants trouvent le sommeil en regardant cela. Moi je pense à toutes les choses que j'aime et je deviens très créative. Parfois, je pense à des phrases pour des chansons."