Toi aussi il pique ton réveil ce matin ? Des fois j'ai envie de dire que j'envoie toute ma force aux victimes pour leur montrer tout mon soutien mais la vérité c'est que c'est elles, les victimes, qui m'envoie leur force et leur courage. Vous etes des guerrières et si vous saviez comme je suis fière de combattre à vos côtés.. Si vous saviez toute la puissance qui emane de vous. Vous nous élevez ! . Hier soir, après être allée au rassemblement près de la salle Pleyel. Je suis rentrée, j'ai allumé mon ordi et j'ai repris la cérémonie en cours. J'ai hésité parce que... L'envie de boycotter était bien présente. Mais j'me suis dis que c'était le moment pour qu'il se passe un truc. Mais bien sûr, y'a rien eu.. Enfin si, Foresti et Maiga. Magistrales. Puissantes. Piquantes. Mais le reste ? L'absence d'engagement, l'humour douteux, le stress palpable de tous les HSBC en PLS, Cassel qui su des que y a une meuf sur scène, les misérables et 25 mecs cis sur scène, Kassovitz defoncé qui ose nous parler du jeu de la séduction.. Et puis le césar de la meilleure real... Vraiment ? Mais vous avez vu Portrait de la jeune fille en feu ? (au delà de la colère.. L'incomprehension.) . Le premier sentiment que j'ai ressenti c'est la honte. Et je vois à quel point nous sommes nombreux.ses à l'avoir ressenti cette honte. Puis j'ai vu Adèle se lever et quitter la salle, suivi par Céline, Aissa, et bien d'autres.. Foresti qui boycott la clôture.. Quelle fierté ! On a perdu une bataille. C'était un truc super violent. La béquille elle a fait mal. Et la on est un peu par terre. Mais là vérité c'est que c'est pas fini.. Et je sais, du plus profond de mon cœur, qu'on est du bon côté de l'histoire. Big up mes sis ❤️ . #cesar2020 #cesardelahonte