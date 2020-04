Comment faire du pain ou élever des poulets: les tutoriels ont la cote sur YouTube alors que des centaines de millions de personnes dans le monde trouvent le temps long pendant le confinement.

"Le nombre moyen de visionnages quotidiens de vidéos avec "Elever des poulets" dans le titre a augmenté de 130% depuis le 15 mars. C'est probablement ce que nous avons vu de plus surprenant", raconte Veronica Navarrete, responsable de communication de la plateforme.

"Nombre d'entre nous se tournent vers des activités traditionnelles auxquelles nous n'avions pas pensé depuis longtemps, comme se couper les cheveux ou faire son pain soi-même".

Comme Netflix et d'autres plateformes de divertissement, le service de vidéos de Google bat des records d'utilisation à la faveur des mesures de distanciation sociale mises en place pour freiner la pandémie de Covid-19.

Le temps passé à regarder des vidéos d'info sur YouTube a progressé de 75% au premier trimestre, par rapport à la même période en 2019. Depuis la mi-mars, les contenus étiquetés "homeschool" (école à la maison) et "home workout" (exercice physique à la maison) ont bondi respectivement de 120% et 200%, en termes de vues quotidiennes moyennes.

Le yoga, notamment, cartonne. "C'est une pratique particulièrement appropriée en ce moment parce que c'est bon pour le corps et pour l'esprit, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace", constate Veronica Navarrete. Selon elle, les internautes ne cherchent pas seulement à apprendre ou à bouger - ils se tournent aussi vers des activités réconfortantes.

Comme les tutoriels de fabrication de pain au levain. "C'était déjà une tendance forte l'année dernière, mais là c'est vraiment un gros succès, et ça continue de monter..." "C'est apaisant à regarder, donc c'est aussi bon pour la santé mentale", analyse-t-elle.

Les internautes confinés manifestent aussi un appétit certain pour les contenus rassurants. La toute nouvelle chaîne de l'acteur américain John Krasinski, baptisée "Some Good News" (Des Bonnes Nouvelles), figure ainsi régulièrement dans l'onglet "Tendances".

Mais les pics d'usage ne sont pas sans conséquences sur la plateforme aux deux milliards d'utilisateurs.

Comme d'autres services, Google a dû réduire sa bande passante pour soulager un peu la pression sur les serveurs et les réseaux de communication, ultra sollicités.

Par ailleurs YouTube avait initialement décidé de "démonétiser" les vidéos évoquant le nouveau coronavirus. Le site a dû revenir en arrière face à l'inquiétude des créateurs de contenus, qui risquaient de ne pas pouvoir tirer de revenus de toutes leurs vidéos évoquant la pandémie.

