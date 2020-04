Ce n'est plus un secret: le socialiste Paul Magnette est un passionné... de pain. Le livre qu'il a publié sur le sujet, Le chant du pain, vient de recevoir le Gourmand World Cookbook Awards dans la catégorie Photo alimentaire. L'occasion pour le photographe de l'ouvrage, Jean-Pierre Gabriel, aussi amateur de belle mie, de nous dévoiler deux recettes de famille, bien à lui. A tester en ces jours confinés.

Petits pains au lait

Pour 20 à 25 pains

Pour 20 à 25 pains1 kg de farine, 2 c à c de sel, 40 g de levure fraîche (ou 22 g déshydratée), 2 c à c de sucre , 6 dl de lait tiède, 100 g de beurre ramolli, 1 oeuf pour la dorure.Délayer la levure dans un peu de lait tiède. Laisser reposer.Placer la farine sur le plan de travail. Faire une fontaine, y mettre la levure délayée, le sucre et le beurre. Saupoudrer le sel sur le pourtour.Pétrir tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ajouter le reste du lait. Former un pâton et laisser reposer sous un linge jusqu'à ce qu'il double de volume.Sur le plan de travail fariné, former de petites boules de 75 g. Les laisser reposer sous un linge jusqu'à ce qu'elle doublent de volume.Dorer à l'aide d'un pinceau en utilisant l'oeuf battu dilué avec 1 c à s d'eau ou de lait.Enfourner dans un four préchauffé à 230 °C pour 20 minutes.Il n'est pas toujours nécessaire de déployer des techniques sophistiquées pour obtenir un résultat aussi beau qu'appétissant.Pour 2 baguettes de 300 g375 g de farine blanche bio de blés (anciens), 300 g d'eau tiédie, 10 g de levure fraîche, 7 g de sel, 4 c à s de graines en mélange : lin, pavot, courge.Dans un petit bol, mélanger la levure émiettée avec 1 c à s de farine et 2 à 3 c à s d'eau tiède. Laisser la levure agir durant 10 min.Incorporer le mélange à la farine et à l'eau tiédie. Ajouter le sel et bien mélanger pour obtenir une pâte molle.Laisser reposer 1 heures sous un linge humidifié près d'une source de chaleur, un radiateur par exemple.A défaut de moule à baguette, on peut utiliser des moules à bûche de Noël.Habiller les moules de papier sulfurisé. Déposer la pâte assez molle dans ces moules à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule. Parsemer le mélange de graines.Enfourner immédiatement dans un four préchauffé à 230°C. Compter 20 min de cuisson.Démouler immédiatement sur une grille. La mie doit être dense et aérée.