Distribuer les invendus non alimentaires des entreprises, un moyen efficace de lutter contre la pauvreté

Référence dans le secteur de la lutte contre la pauvreté, l'association compte parmi ses partenaires 62 entreprises - on peut citer par exemple L'Oréal, Henkel, Ikea - et 362 organisations sociales. Depuis le mois d'octobre, Remco Ruiter a pris la tête de l'ASBL en tant que directeur général, avec l'espoir d'en élargir encore plus sa croissance. " Je suis encore en phase exploratoire, confie-t-il. Il faut un temps d'observation pour déterminer de quelle manière on pourra faire un grand pas en avant ! "

Les organisations affiliées ont accès à un catalogue en ligne dans lequel il suffit de sélectionner les produits recherchés - parmi eux on retrouve shampooing, gel douche, langes, dentifrice, produits d'entretien, produits de nettoyage, ustensiles de cuisine, matériel scolaire, matelas, etc. Il faut ensuite passer la commande et le tour est joué, moyennant une contribution réduite pour les frais logistiques liés au stockage.

La force même de Goods to give, c'est de limiter au maximum le gaspillage, on peut donc se demander comment s'organise la gestion de leurs stocks : " Nous avons un grand dépôt à Anvers. Si les stocks ne sont pas écoulés après un certain temps, on propose des offres de déstockage ou on les donne gratuitement aux organisations sociales. Si nécessaire, nous réajustons nos commandes aux entreprises, en fonction de la demande des organisations ".

En échange de leur contribution, les entreprises se voient accordées un suivi 100% transparent concernant la distribution de leurs produits et l'impact social de l'action menée.

Le projet Back to school with a smile de l'asbl, en collaboration avec BNP Paribas Fortis, a permis de distribuer 26 183 produits scolaires en 2018. IG Insurance a d'ailleurs rejoint l'action en tant que partenaire financier. Cette action vise à récolter un kit scolaire complet pour les enfants nécessiteux. Des marques comme Kipling, East pack, Ava ou Collishop contribuent déjà à ce beau projet. Une belle démarche donc quand on sait que, comme le dit le site de l'association : " Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale touche plus de 2 millions de personnes en Belgique (indicateur AROPE) ".

Fatine Khatri