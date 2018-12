QUI ?

Peintre et surtout sculpteur (New York,1924 - New Brunswick, 2000), George Segal est rangé parmi les artistes qui ont fait le pop art. Si cette filiation se défend au regard des thématiques abordées, il y a chez l'intéressé une dimension métaphysique qui fait échapper son travail aux classifications habituelles. L'Américain était obnubilé par la solitude originelle de l'être ...