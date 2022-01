Retour sur les hashtags les plus populaires en 2021.

#FreeBritney

Ils avaient vu juste depuis le début! Il y a des années, les fans de Britney Spears, convaincus que la chanteuse désirait être libérée de la tutelle de son père, avaient lancé le fameux hashtag sur les réseaux sociaux. En 2021, c'est le monde entier qui découvrait, avec consternation, l'ampleur du contrôle abusif que celui-ci exerçait sur les finances, la carrière et la vie personnelle de la star, depuis 2008. Dès février, le hashtag revint en force sur la Toile... A la suite d'un long combat judiciaire, la mise sous tutelle a finalement été levée le 12 novembre.

#workation

Travail à distance oblige, certains ont pris la règle au pied de la lettre, en partant bosser depuis une destination (plus ou moins) exotique, pour une période (plus ou moins) longue. De nombreux hôtels et sites de voyage ont ainsi élaboré des packages à ces nouveaux nomades numériques... Gros succès à la clé!

© SDP / DE JONGENS

#Teheiura

Il a triché donc il a été éliminé de Koh-Lanta. Mais les internautes, eux, ont incriminé violemment ceux qui l'auraient (soi-disant) dénoncé. Pour la première fois de son histoire, la production de TF1 a recommandé aux candidats menacés de mort de porter plainte. Cela dans une édition censée "fêter" les 20 ans de l'émission culte...

© SDP

#blablabla

Les attentes étaient élevées lors de cette COP 26. Considérée par beaucoup comme celle de la dernière chance face à une urgence climatique grandissante, la conférence a fini par en décevoir plus d'un, les jeunes notamment. Résumée simplement par Greta Thunberg? C'était beaucoup de "blablabla".

