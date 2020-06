Le Conseil national de Sécurité a pris une série de mesures au niveau de l'Horeca, des voyages et des contacts sociaux. Voici les principaux points qui vont changer lundi 8 juin.

Tout d'abord, six règles d'or concernant les comportements individuels et sociaux ont été citées. Il s'agit :

De respecteur les mesures d'hygiène comme le lavage de main. Les bises sont à proscrire

De privilégier les activités en plein air. Si ce n'est pas possible, il faut aérer la pièce.

De prendre ses précautions avec les personnes à risque

La distance de sécurité reste d'application sauf au sein de sa propre famille, pour les enfants de moins de 12 ans entre eux, entre personnes de la même bulle. Sinon, le port du masque doit être privilégié.

Les contacts sociaux : la bulle élargie à 10 personnes maximum par semaine

Les activités en groupe ne peuvent se faire qu'avec 10 personnes, enfants compris

Horeca : restaurants et bars peuvent rouvrir, les boîtes de nuit non

Les cafés, bars et restaurants sont concernés par une réouverture le 8 juin à condition de suivre un protocole très strict. Les casinos, les salles de fêtes et de réception ne pourront rouvrir que le 1er juillet et n'accueillir 50 personnes au maximum.

Les discothèques et boîtes de nuit ne pourront pas rouvrir avant la fin août.

Les règles dans les restaurants, bars et cafés sont les suivantes :

la distanciation sociale entre clients

les tables doivent être disposées de sorte qu'un mètre et demi entre chaque client soit respecté

il ne peut y avoir plus de 10 maximum par table

Ouverture jusqu'à une heure du matin

Reprise progressive des activités culturelles

À partir du 8 juin, les activités culturelles sans public peuvent reprendre.

Le retour du public sera possible dès le 1er juillet en respectant les mesures de sécurité (cf. les règles d'or) et un maximum de 200 personnes sera uniquement autorisé.

Les cinémas pourront rouvrir dans les mêmes conditions.

Mariage et cérémonie funéraire

Les cérémonies de culte peuvent reprendre le 8 juin avec un maximum de 100 personnes. Cela veut dire que pour une cérémonie de mariage, 100 personnes peuvent être dans l'église. En ce qui concerne la réception et la fête, la limite est toujours fixée à 10 personnes. Le vice-premier ministre, David Clarinval a toutefois rassuré en assurant que progressivement la bulle s'élargira : cinquante, puis cent, puis deux cents, etc.

Les salles de réceptions et de fêtes ne peuvent rouvrir avant le 1er juillet.

Voyage et excursions

Les excursions, pour un jour ou plus, en Belgique sont autorisées dès le 8 juin.

Les parcs d'attractions ne peuvent reprendre que le 1er juillet. Les kermesses et fêtes de village sont interdites jusqu'au 1er août et ne pourront reprendre que graduellement à partir de ce moment-là.

Les événements de masse restent interdits jusqu'au 31 août.

Les frontières belges seront ouvertes aux pays européens dont le Royaume-Uni et les pays de l'Espace Schengen, à partir du 15 juin.

Chaque pays est responsable concernant l'ouverture des frontières, il faudra, dès lors, se renseigner sur le site des Affaires étrangères pour voir quel pays aura ouvert ses frontières aux Belges.

Une décision européenne doit encore être prise concernant les voyages hors Europe.

