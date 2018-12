La nature en ville: le défi pour 2019?

Début décembre à Mantoue, s'achevait le premier World Forum on Urban Forests, initié par la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. But de la rencontre : lancer une campagne de reforestation urbaine d'envergure planétaire, et donc fédérer les initiatives pour reverdir nos métropoles. Une nécessité quand on sait que d'ici 2030, 60 % des Terriens seront citadins et que nos villes génèrent déjà 70 % des gaz à effet de serre. " Ces forêts peuvent aider à absorber le CO2, réduire l...