En parfaite et solaire représentante d'une génération de slasheurs épatants, elle écrit, compose, chante en anglais, français, arabe, danse, joue, tourne, filme et se souvient de ses étés d'adolescente, sur la Côte d'Azur. Confidences a cappella d'une enfant du Sud.

Elle a repoussé les frontières, Camélia Jordana. Il y a longtemps qu'elle n'est plus " la petite brunette un peu gauche aux lunettes " qui fit les beaux jours de la Nouvelle Star en 2009, non plus la chanteuse de ce Non non non (écouter Barbara) qui la " suivra pourtant à vie ". Elle s'est aventurée là où son étoile la pousse. Chanteuse victoirisée avec Lost, actrice césarisée avec Le brio, réalisatrice de clips pour elle et pour d'autres, autrice enfin d'un futur long-métrage qu'elle compte bien coproduire et qui est, pour l'heure, au stade de l'écriture avec Raphaëlle Desplechin, la scénariste de ses " rêves ". A 26 ans, la jeune femme polytalentueuse ne dédaigne pas cumuler les expériences, elle a fait siennes la débrouillardise, la lucidité, la liberté. Avec une gourmandise qui fait plaisir à voir.

...