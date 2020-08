A 34 ans, la Première ministre finlandaise Sanna Marin, l'une des plus jeunes cheffes de gouvernement en exercice au monde, s'est mariée avec celui qui partage sa vie depuis seize ans, a annoncé dimanche son cabinet.

Le couple, parent d'une fille de deux ans et demi, s'est marié samedi à la résidence officielle de la Première ministre, "en présence de la famille et des amis les plus proches" selon un communiqué du cabinet.

Sur son compte personnel Instagram, la cheffe de gouvernement a posté une photo où elle apparaît en robe blanche, bouquet de fleurs à la main, avec son mari, Markus Räikkönen.

"Je suis heureuse et reconnaissante de partager ma vie avec la personne que j'aime", peut-on notamment lire en légende.

En décembre, Sanna Marin, social-démocrate, a été élue à 34 ans Première ministre finlandaise devenant ainsi, à l'époque, la plus jeune dirigeante en exercice au monde - une place rapidement perdue au profit de l'Autrichien Sebastian Kurz, 33 ans.

Elle est également la plus jeune Première ministre de l'histoire de la Finlande.

Lämmin kiitos onnitteluista ❤️ Kiitos myös upeille naisille, jotka teitte päivästämme unohtumattoman. Kiitos hääpäivän ikuistamisesta Amanda Lehtolalle, hääpotretista Minttu Saarnille, puvusta Anni Ruuthille ja Pinja Heikkiselle, kukista Tanja Lähdeaholle ja vihkimisestä Eiralle. pic.twitter.com/JrSGvttqOP — Sanna Marin (@MarinSanna) August 2, 2020

