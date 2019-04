La princesse Elisabeth donne un coup de main aux pompiers de Bruxelles (en images)

Elle étudie désormais au Pays de Galles et est de retour cette semaine au pays en raison des vacances de Pâques. La princesse s'est intéressée au travail des hommes du feu et a même pris part à une démonstration d'extinction d'incendie en s'emparant de la lance. Le roi et la princesse ont reçu pour commencer un bref aperçu du contenu de la formation de base d'un pompier et des explications quant à la formation aux nouvelles techniques. Une démonstration au sein même de la caserne leur a ensuite été proposée. La princesse et son père ont alors revêtu l'uniforme et ont pris part à l'exercice d'extinction du feu.

Le pompier Nick Geellenn a apprécié les qualités démontrées par la princesse. "Elle a rempli sa tâche calmement et de façon très maîtrisée, se concentrant bien sur le départ du feu qu'elle a parfaitement éteint. Ce qui n'est pas si simple quand on l'exécute pour la première fois". Le roi Philippe s'est dit "très impressionné" par les techniques proposées.

Frank Vanderkimpen, qui vient de terminer sa formation, a échangé quelques mots avec la princesse Elisabeth: "Je l'ai trouvé sincèrement intéressée. Elle a demandé s'il y avait de plus en plus de femmes parmi les pompiers et à quel point l'incendie de Notre-Dame de Paris nous avait touché. Elle m'a semblée bien préparée à cette visite et a posé de bonnes questions".

Belga







La princesse Elisabeth donne un coup de main aux pompiers de Bruxelles © belga .







