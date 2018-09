La reine Mathilde visite des institutions de soins à Oostduinkerke (en images)

La souveraine a assisté à deux activités mettant les personnes vulnérables et leur (ré)insertion dans la société au centre des préoccupations. L'Institut Reine Elisabeth a été baptisé ainsi il y a tout juste 60 ans aujourd'hui, après avoir été démantelé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mathilde a été accueillie par des pêcheurs à cheval et 175 écoliers avec qui elle a pris le temps de discuter. Une courte réunion a alors précédé la visite des espaces de revalidation et un échange avec les résidents et le personnel. Le domaine de vacances Ter Helme accueille des personnes affectées par un handicap physique.

Après avoir reçu des fleurs et écouté un chant original de bienvenue, inspiré de "Gloria" d'Umberto Tozzi et exécuté par un centaine de vacanciers et leurs accompagnateurs, la reine a pris part à quelques ateliers de bricolage.

Belga