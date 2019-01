Lady Gaga s'emporte contre Trump

En tournée à Las Vegas, Lady Gaga s'est arrêtée de chanter en pleine interprétation de "Million Reasons" pour s'en prendre durement à Donald Trump. "Si le p*tain de président des États-Unis pouvait remettre le gouvernement en marche... Il y a des gens qui vivent d'un salaire à un autre et qui ont besoin de leur argent", a-t-elle lancé devant un parterre de spectateurs acquis à sa cause.

La chanteuse ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et a également taclé le vice-président des Etats-Unis Mike Pence, ainsi que son épouse Karen, les qualifiant de "pire représentation de la chrétienté". "Il pense que c'est acceptable que sa femme travaille dans une école interdite à la communauté LGBTQ? Il a tort", a déclaré l'actrice de A Star Is Born à propos du vice-président. Et de poursuivre: "Je suis une femme chrétienne et ce que je sais du christianisme, c'est que nous ne portons aucun préjudice et que tout le monde est le bienvenu". La chanteuse a ensuite repris son concert comme si de rien n'était.