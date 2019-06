La ville de Bruxelles a renoncé à revêtir comme prévu son Manneken-Pis d'un costume de Michael Jackson pour les 10 ans de la mort de l'artiste, en raison d'un récent documentaire relançant les accusations de pédophilie à son encontre, a-t-on appris vendredi.

"Le collège de la ville de Bruxelles n'a pas été insensible au documentaire et a choisi d'adopter une position prudente", a expliqué une de ses porte-paroles à l'AFP.

Il a donc "pris jeudi la décision de se limiter à récupérer le costume, mais qu'il n'y aurait pas d'habillage et que celui-ci ne serait pas exposé" ensuite au musée de la ville, comme les 1.000 autres costumes revêtus par le petit Bruxellois le plus célèbre du monde.

Manneken-Pis, qui porte plusieurs costumes différents chaque année, en général pendant 24 heures, devait initialement s'habiller en Michael Jackson période "Billie Jean" - veste à paillettes, chapeau, gant et chaussettes blanches - le 25 juin, date anniversaire du décès du chanteur disparu en 2009.

Cette initiative du fan club belge baptisé "MJBackstage" avait été validée par le précédent collège communal. "On est atterrés, parce qu'on n'a jamais eu de mail officiel" de l'annulation, a réagi auprès de l'AFP Philippe Pinzi, cofondateur de l'association. "Cette décision se base sur un reportage totalement à charge", a-t-il ajouté.

Le documentaire de la chaîne américaine HBO "Leaving Neverland", qui a relancé les accusations de pédophilie à l'encontre du chanteur américain, a été diffusé fin mars en Belgique.

Il a suscité de nombreuses réactions dans le monde depuis sa diffusion au festival de Sundance, en janvier, puis début mars à la télévision aux Etats-Unis.

Il est centré sur deux témoins qui racontent comment le chanteur les aurait violés de façon répétée lorsqu'ils étaient enfants.

Ces révélations ont poussé certains médias à cesser de diffuser les oeuvres de Michael Jackson, notamment des stations de radio au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les héritiers de la star ont réfuté les allégations du documentaire et saisi la justice.

"Si on part du principe qu'il y avait des preuves avérées que Michael Jackson était pédophile, j'aurais été tout à fait d'accord, d'autant plus qu'il y a eu des événements dans le passé en Belgique, auxquels on est sensible", a insisté M. Pinzi. "Mais il y a eu une enquête du FBI, on a rien trouvé. Et une décision judiciaire l'a totalement innocenté", a-t-il dit.

En 2005, un tribunal de Californie avait acquitté Michael Jackson au terme d'un procès retentissant où il était notamment accusé d'attouchements sexuels sur mineurs.

Dans les années 1990, la Belgique a été le théâtre de l'affaire Marc Dutroux, un scandale de pédophilie qui reste encore dans toutes les mémoires. Le criminel a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour l'assassinat de quatre jeunes filles qu'il avait auparavant séquestrées et violées. Deux autres également violées ont survécu à leur séquestration.