Fini l'ère des clichés ultraléchés et retouchés égrenés au compte-gouttes sur des comptes Instagram aux faux airs de galeries d'art dédiées au culte de soi: l'heure est au "photo dump", nouvelle pratique favorite des célébrités et des influenceurs, qui consiste à poster le maximum (10 en l'occurrence) de clichés possible en une fois, sans se soucier qu'ils soient flous ou même filtrés.

Le twist: glisser dans la galerie une photo révélation, à l'image de J-Lo qui a utilisé le procédé pour officialiser sa relation avec Ben Affleck. Si c'est bon pour Bennifer...

