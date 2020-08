Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont déménagé dans une nouvelle maison située à Santa Barbara, une riche ville de bord de mer près de Los Angeles, en Californie, selon des médias américains.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont officiellement cessé d'être des membres actifs de la famille royale en avril dernier, vivaient jusqu'alors à Los Angeles, la ville natale de Meghan Markle, où ils ont été rapidement harcelés par des paparazzis à l'affût.

Le couple a porté plainte, accusant certains d'entre eux d'avoir photographié à leur insu leur jeune fils Archie dans leur jardin.

Les époux "ont emménagé dans leur maison de famille en juillet" et "se sont installés dans la tranquille intimité de leur quartier", a déclaré un porte-parole à l'AFP, sans confirmer le lieu de leur nouvelle résidence. Ils "espèrent que cela sera respecté, pour leurs voisins comme pour eux en tant que famille", a ajouté ce porte-parole.

Santa Barbara, Californie © iStockphoto

Selon les médias People et Page six, leur nouvelle maison est située à Santa Barbara, à environ 150 kilomètres au nord de Los Angeles, où habitent plusieurs stars américaines, comme Oprah Winfrey.

Le prince Harry, 35 ans, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale.

