La créatrice française Bouchra Jarrar expose ses portraits à la Galerie Cinéma à Paris. Sa façon à elle de parler d'engagement, d'enfants de l'immigration, de démocratie et de beauté.

Son expo, elle l'a titrée Libertés, au pluriel, pour mieux englober " la démocratie, la République, la liberté expression, la liberté d'agir pour le bon et le regard sur l'autre, mais vraiment le regarder ". La créatrice française Bouchra Jarrar est allée à la rencontre d'une vingtaine de personnalités " engagées " dans le cinéma, les arts et les lettres et les a photographiées à la lumière naturelle, cherchant à...