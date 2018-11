Les ventes caritatives de Filigranes: Acheter des livres, ça fait du bien!

Les fêtes approchent à grands pas et avec elles l'envie de faire plaisir à ceux et celles que l'on aime. Cette année, c'est Hanoukka, la fête des lumières qui ouvre le bal le 2 décembre prochain, suivie de près par la Saint-Nicolas, le 6 décembre, sans oublier Noël et son sapin dont il faudra bien garnir le pied d'une manière ou d'une autre. Chez Filigranes, à Bruxelles, il sera même possible de faire le plein de cadeaux tout en apportant son soutien à une association, comme nous l'explique Marc Filipson, le patron de la librairie.

Depuis combien de temps organisez-vous ces soirées caritatives?

Le projet des soirées caritatives est né de mon envie d'aider, à ma manière, l'entreprise de travail adapté Nos Pilifs (NDLR: l'anagramme de Filipson) qu'avait créée ma mère. Dès la première année, nous soutenions déjà trois oeuvres. Nous en sommes aujourd'hui à la douzième édition. Elles seront cinq cette fois (lire ci-dessous).

Qu'est ce qui vous différencie des autres initiatives de collectes de fonds finalement?

Le but est d'aider bien sûr mais aussi d'amener les gens dans un lieu qui favorise le partage et l'échange. Ici, il ne faut pas acheter une table, il n'y a pas de droit d'entrée, il ne faut pas participer à une tombola. Les donateurs rencontrent ceux qu'ils soutiennent. Les gens des associations sont à l'accueil, c'est eux aussi qui font les emballages cadeaux.

Comment ça marche, concrètement?

Pendant ces soirées qui se déroulent de 20h à 23h, 20% des recettes totales des ventes et 100% des recettes du bar sont reversées à l'oeuvre invitée. Les prix des livres et de tout ce qui est vendu dans le magasin sont les mêmes que les autres jours. L'association prend les commandes du bar, j'offre le vin rouge et le vin blanc, la plupart des fournisseurs jouent le jeu aussi en offrant les produits. A la fin de la soirée, les responsables de l'association peuvent repartir directement avec ce qui se trouve dans la caisse du bar.

Comment choisissez-vous les associations?

Cette année, j'ai donné la priorité à des associations et des fondations belges, ce sont parfois même des clients du magasin qui me contactent.

Il y a des dédicaces aussi?

Oui, car beaucoup d'auteurs belges se mobilisent aussi, ce sera particulièrement le cas le jeudi 22 novembre pour la soirée dédiée au Fonds Victor.

Le 8 novembre dernier, Filigranes recevait Emile Bravo pour son Spirou

Cette année encore, vous allez célébrer ce que vous appelez "Chrisnoukah"?

Aux Etats-Unis et à New-York en particulier, vous avez partout des chandeliers géants et des sapins qui se côtoyent dans les vitrines. Ici au magasin, c'est pareil. Pendant les dix jours d'Hanoukka, la fête juive des lumières, nous allumons tous les soirs une des bougies du chandelier. Les Juifs qui sont présents participent, les autres clients posent des questions. J'offre des shots de vodka, des beignets que l'on appelle les soufganiots.

D'autres rendez-vous à pointer en cette fin d'année?

Le 2 décembre, premier jour d'Hanoukka, Saint-Nicolas nous rendra visite au magasin. Le 10 décembre, Ségolène Royal qui sera à Bruxelles pour présenter son dernier livre allumera la bougie du chandelier comme le font par tradition nos auteurs conviés. Enfin, le 25 décembre, le magasin sera bien sûr ouvert comme tous les ans. Vous êtes tous invités à apporter un cougnou de Noël à partager.