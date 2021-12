De Marius Gilbert à Cécile Djunga en passant par Felix Denayer, le panel de personnalités rassemblé le temps de notre shooting de fin d'année aura marqué 2021 de son empreinte. Et rappelé au passage qu'il y a décidément de quoi être fiers de notre noble Belgique.

Ils viennent du monde du sport de haut niveau, de l'art, de la recherche scientifique ou des médias, mais tous sont habités d'une même volonté: transmettre la passion qui les habite et à laquelle ils ont choisi de dédier leur vie. Pour Felix Denayer, capitaine des Red Lions et fraîchement médaillé d'or à Tokyo, c'est le hockey, l'athlète n'hésitant pas à esquisser quelques mouvements avec son stick entre deux boules à facettes. Pour Siré Kaba, c'est une mode colorée et engagée, qui a su séduire Delphine de Belgique, habillée en total look wax lors de sa première fête nationale depuis la tribune royale. D'autres, comme Marius Gilbert, épidémiologiste devenu star malgré lui au gré de la pandémie, ont choisi de consacrer leur vie à la recherche. Ou aux médias, dans le cas de Cécile Djunga, pour qui 2021 aura aussi été l'occasion de mener un combat de la plus haute importance contre le harcèlement en ligne. Accompagnés pour ce banquet scintillant du céramiste Hugo Meert, dont la première rétrospective vient de se finir, de Manon Schenck, adoubée Jeune chef de l'année par le Michelin, ou encore de la révélation Sarah Ber, dont la série RTBF Coyotes sera diffusée à l'international par Netflix le jour de la sortie de ce numéro. Tous portent haut les couleurs de la Belgique et rappellent que trouver sa voie n'a de sens que si on trouve sa voix en même temps et qu'on la fait entendre. Réunis le temps d'une journée dans l'écrin de la maison-galerie bruxelloise Le Beau a une Adresse, ils se sont prêtés au jeu des questions-réponses et de la séance photo sans rechigner, même quand il a fallu troquer le confort de la tenue de cuisine pour des talons aiguilles ou se faire piquer une broche précieuse au revers du costume. Parce que 2021 a été leur année, ils ont été indissociables de la nôtre, et reviennent pour nous sur douze mois tourbillons. Et comment ils comptent s'assurer de passer de joyeuses fêtes... Malgré tout ce qui nous tombe dessus actuellement.

