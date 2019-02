Ni cérémonie, ni hommage, ni enterrement pour Karl Lagerfeld, conformément à ses souhaits

Le "Kaiser", qui affirmait avec humour préférer "plutôt mourir" que d'être enterré, avait plusieurs fois évoqué sa volonté d'être incinéré.

Comme il le voulait donc, ses cendres devraient rejoindre celles de sa mère et une partie de celles de Jacques de Bascher, le dandy qui fut son grand amour jusqu'à sa mort du sida en 1989. L'autre moitié des cendres avait été remise à la famille de Bascher, dans une urne réalisée tout spécialement, rappelle le journal Le Monde dans son édition de mercredi.

Ces cendres "sont dans un endroit gardé secret. Un jour, on y ajoutera les miennes", avait confié Karl Lagerfeld à Marie Ottavi dans la biographie Jacques de Bascher, dandy de l'ombre, parue en 2017. "J'ai demandé à ce que l'on m'incinère et que l'on disperse mes cendres avec celles de ma mère... et celles de Choupette (sa chatte, NDLR), si elle meurt avant moi", avait-il encore confié au magazine de mode Numéro en avril 2018.

Le dernier des géants de la haute couture, qui fut pendant plus de 35 ans à la tête de la maison Chanel, justifiait son refus d'être enterré, en 2015 lors d'une émission de télévision française: "Je trouve cela horrible. Je veux juste disparaître comme les animaux de la forêt vierge. C'est horrible d'encombrer les gens avec ses restes".

De funérailles publiques, Lagerfeld n'en voulait pas plus, estimant dans Numéro que "depuis ces sombres histoires de la famille Hallyday, les obsèques à (l'église parisienne de) la Madeleine ont tout l'air d'une farce", en référence à l'immense hommage populaire rendu au chanteur Johnny Hallyday le 9 décembre 2017.

Si Karl Lagerfeld abhorrait l'idée même d'un hommage, une pluie de témoignages honorant sa mémoire n'a cessé de tomber depuis mardi, provenant de toutes parts, célébrités de la mode, grands de ce monde, anonymes.

Le monde de la mode aura peut-être envie ne pas respecter les dernières volontés du "Kaiser", lors de la prochaine Fashion Week parisienne, qui débutera le 25 février et se terminera le 5 mars avec notamment le défilé de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 de Chanel.