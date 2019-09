On a testé: l'Access Bars, véritable "reset" mental pour se désencombrer l'esprit

En cette période de rentrée infernale, tout se bouscule et s'accumule dans notre tête, entre les papiers d'inscriptions aux cours de piscine, les fournitures à acheter, les lunch box à composer, les réunions au boulot qui s'enchaînent, nous voilà déjà en surcharge mentale complète après seulement quelques jours. Pourquoi ne pas tester un soin énergétique présenté comme ressourçant pour dissiper tout ce trafic de pensées et y voir plus clair ? C'est ce que promet l'Access Bars. Késako ? On l'a testée et on vous dit tout sur cette thérapie.

© GETTY

La thérapie douce dite "Access Bars", ou "Bars d'Access", est, sur papier, plutôt prometteuse : elle est présentée tel un soin énergétique qui permettrait de se désencombrer l'esprit et de se libérer des idées qui nous empoissonnent le quotidien et qui nous empêchent d'avancer. A la manière d'"une douche intérieure" emportant avec elle nos pensées négatives, elle se compare à la suppression salvatrice de vieux fichiers encombrants du disque dur d'un ordinateur, permettant de libérer de l'espace dans notre mémoire. Des répercussions positives se feraient alors ressentir sur notre bien-être psycho-émotionnel et/ou physique. La liste des bienfaits avancés est longue et variée: esprit plus clair, réduction du stress, amélioration du sommeil, apaisement des pensées obsessionnelles, renforcement de la confiance en soi, réduction des douleurs physiques, bien-être général du corps et de l'esprit, ...

...

