Le mannequin américain Chrissy Teigen, également présentatrice de télévision, a annoncé mercredi son départ de Twitter, devenant la dernière personnalité en date à abandonner le réseau social après avoir été victime de harcèlement.

"Il est temps pour moi de dire au revoir", a écrit l'épouse du chanteur John Legend sur son compte Twitter, comptant plus de 13 millions d'abonnés, avant de le désactiver. "Cela ne me sert plus positivement mais cela me sert négativement".

"Mon désir d'être aimée et ma crainte de casser les pieds aux gens a fait de moi une personne qui n'est pas celle que vous avez voulu suivre et un être humain différent de ce que j'étais en commençant! Vivez bien, les twittos".

Son compte Instagram suivi par plus de 34 millions de personnes est resté, lui, actif.

A l'instar des autres plateformes, Twitter se voit de plus en plus reprocher de laisser se déverser des torrents d'invectives envers ses utilisateurs, le plus souvent depuis des comptes anonymes, avec des messages aux sous-entendus racistes ou misogynes.

Cette semaine, le lancement par Chrissy Teigen d'une ligne de produits de nettoyage à base de plantes en partenariat avec la star de la téléréalité Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, lui avait valu des réactions négatives, certains l'accusant de "se vendre" en pleines difficultés économiques liées à la pandémie, d'autres questionnant son engagement écologique en raison de la réputation de sa famille comme grande utilisatrice de jets privés.

Le mannequin s'était fait connaître par son franc-parler sur Twitter. Elle n'hésitait pas à partager également des événements intimes comme sa douleur après une fausse couche en octobre, avec des photos en noir et blanc dont l'une la montrant allongée sur un lit d'hôpital enlaçant le bébé mort-né aux côtés de son mari. Ce message, avec plus de 11 millions de "like", avait été critiqué par certains pour le partage de détails si personnels, d'autres au contraire appréciant que ce sujet douloureux soit abordé.

Chrissy Teigen avait déjà fait une pause sur Twitter en 2014 après un afflux de critiques pour l'un de ses messages déplorant le niveau des violences armées dans le pays, certains souhaitant même sa mort.

D'autres personnalités avant elle ont choisi de quitter Twitter, comme la chanteuse Lizzo estimant qu'il y avait "trop de trolls". L'internet est "un endroit diabolique et ne me fait pas sentir bien", avait écrit le comédien Pete Davidson, parti en 2018 après un harcèlement lié à sa rupture avec la chanteuse Ariana Grande.

. © Getty Images

La comédienne afro-américaine Leslie Jones avait abandonné Twitter en 2016, invoquant un harcèlement racial "répugnant".

En février, Twitter a annoncé qu'il n'entendait pas mettre fin aux commentaires venant de comptes anonymes, malgré les demandes de plusieurs dirigeants du football anglais après les protestations de joueurs victimes de racisme, assurant: "nous pensons que tout le monde a le droit de partager son avis sans avoir besoin de présenter une pièce d'identité".

