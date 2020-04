View this post on Instagram

Une poignée de gars et de nanas motivés à faire en sorte que l'approvisionnement du Hub en vêtements ne subisse pas trop violemment le confinement. Près de 1000 maisons visitées par la bande de @casacollecte. Sur chaque pas de porte, 1 à 10 colis préparés par des citoyen.ne.s solidaires prêts à être emmenés par les dizaines de jeunes bénévoles au taquet 🏡🚘🚛🔥 . Au total, plus de 10 TONNES de vêtements et de produits d'hygiène ont été collectés par @robiwal, @lena.simonne et leurs potes. Le tout relayé et soutenu par l'aussi discret qu'impliqué @elvis.romeo. Merci à @msfbelgique de nous avoir offert de stocker tous ces dons à l'Espace Bruno Corbé et d'y organiser le tri et la préparation dans les meilleures conditions possibles. Merci à notre équipe du #Hub_Humanitaire (Helen, Naïm, et toute la clique), à notre coordinatrice des bénévoles Vanessa et à Julie, d'avoir assuré comme des chef.fe.s pour que tout se déroule au top ! 🤜🏽🖤💛❤🤛🏻 . Photos © : @f_de_bellaing (retrouvez aussi d'autres photos de la journée sur son profil !)