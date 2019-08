Les vacances d'été touchent doucement à leur fin. Beaucoup de familles partent en vacances le sourire sur les lèvres, mais tous ne reviennent pas dans la joie. Dans la période qui suit les vacances, on observe une explosion du nombre de thérapies de couple et des divorces.

Si vous séjournez dans un camping et que vous avez besoin d'animation, nous avons une astuce. Il suffit d'attendre l'arrivée d'une famille avec une caravane. Asseyez-vous et patientez, le spectacle ne va pas tarder à commencer. La famille vient probablement des Pays-Bas et vous êtes probablement dans le sud de la France, donc ils ont un voyage d'au moins mille kilomètres derrière eux. D'abord les enfants sont lâchés et ils ne veulent qu'une chose : sauter dans la piscine. Mais leurs maillots de bain sont au fond du coffre, voire de la remorque (une idée de génie de madame, soupire monsieur). Les enfants vont devoir attendre, pendant que M. et Mme cherchent le positionnement idéal sur leur emplacement déjà très étroit. Près de la haie, parce que madame veut de l'ombre. Sauf que le terrain est un peu trop en pente, ce que monsieur ne supporte pas. Dispute assurée. Sans parler des conflits qui surgissent les deuxième et ...