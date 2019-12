Le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg et son épouse Stéphanie attendent leur premier enfant après 7 ans de mariage, a indiqué vendredi le Maréchalat de la Cour grand-ducale dans un communiqué. La naissance du bébé princier est attendue pour le mois de mai 2020.

"Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa ainsi que les membres des deux familles s'unissent à ce grand bonheur", poursuit le communiqué. Le prince Guillaume, âgé aujourd'hui de 38 ans, est le fils aîné du grand-duc Henri et de son épouse Maria Teresa et succèdera un jour à son père.

Le prince a épousé la comtesse Stéphanie de Lannoy, une jeune aristocrate d'origine belge, le 20 octobre 2012. Leur bébé sera le cinquième petit-enfant du couple grand-ducal.