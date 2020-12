Portraits de ces Belges qui, derrière la première ligne, font la résilience.

Artisan distillateur de la distillerie Gervin, à Péruwelz, Vincent Stiévenart a essayé de se rendre utile dès les premiers jours de la pandémie. "Très rapidement, on a entendu le cri d'alarme des pharmaciens, qui voyaient arriver la pénurie de gel hydro-alcoolique, par manque d'alcool éthylique, se rappelle-t-il. J'ai donc demandé à la personne en charge des questions de douanes dans quelle mesure on pouvait agir, et elle m'a répondu que quelque chose se tramait dans les hautes sphères et qu'on en saurait plus très bientôt..." Il faut savoir que les accises sur l'alcool à 96 ° sont élevées, et même avec toute la bonne volonté du monde, il aurait été très compliqué de les assumer pour les distillateurs désirant se rendre utile, surtout dans un contexte économique incertain. Heureusement, la fédération Vinum et spiritus a annoncé peu après qu'elle avait effectivement obtenu la suspension des accises sur l'alcool et que ses affiliés pouvaient céder leurs stocks aux pharmaciens à prix coûtant - et non pas gratuitement, puisque les pharmacies allaient revendre le gel ainsi produit. Pour ces professionnels de la santé, il ne s'agissait pas d'un problème d'argent, mais d'approvisionnement. "On a des petits pharmaciens qui sont venus en personne, franchement émus de pouvoir enfin dépanner leurs clients, ou les médecins au front. On s'est sentis utiles, ça faisait plaisir. Ça nous a également aidés à surmonter une année difficile", philosophe Vincent. Si à votre tour, vous souhaitez soutenir ces bienfaiteurs hennuyers, n'hésitez pas à faire un tour sur leur e-shop - par pure charité, évidemment, pas parce que leur pastis vient de décrocher la médaille d'or au Concours mondial des vins et spiritueux.