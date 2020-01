Autant l'admettre tout de suite: la séance de sport hebdomadaire ne risque pas d'être d'actualité l'année prochaine. Voici quelques autres bonnes résolutions, nettement plus réalistes, qui rendront votre année beaucoup plus excitante avec un minimum d'effort. La clé du succès ?

Voici douze bonnes résolutions qui rendent la vie plus passionnante et plus belle.

Goûter de nouveaux plats

Plongez dans une aventure culinaire sans précédent et achetez au moins un ingrédient avec lequel vous n'avez jamais cuisiné auparavant. Pas besoin de se rendre à l'autre bout du monde. L'expérience peut commencer de chez vous. Les plus aventuriers iront au supermarché chinois. Les autres peuvent regarder ce qu'il leur reste dans leurs placards et tenter des combinaisons audacieuses. Cela évitera aussi que les restes ne finissent à la poubelle.

Écrire des lettres

Asseyez-vous à table avec un stylo et du papier et écrivez, à l'ancienne, une vraie lettre. Y a-t-il quelqu'un à qui vous voulez parler depuis longtemps ? Voulez-vous transmettre à vos (futurs) enfants un message important pour plus tard ? Immortalisez vos mots sur une feuille. Si écrire une longue prose vous semble trop ambitieux, contentez-vous de quelques mots doux à glisser dans la veste de votre conjoint ou la boite à tartines, ou encore dans des livres empruntés à la bibliothèque. Ou pourquoi ne pas envoyer une carte postale lorsque vous êtes en vacances ? Ce n'est qu'un petit effort qui fera très probablement apparaître un large sourire sur le visage du destinataire.

Faire entendre sa voix

2019 a été l'année des manifestations massives en rue: contre le réchauffement climatique, contre l'épargne, contre le sexisme, le racisme et l'homophobie. En 2020, il sera encore nécessaire de défendre vos idéaux. Faites une affiche inspirante ou stimulante avec le message que vous voulez faire passer dans le monde et dans les rues. Les gens ont le pouvoir.

© getty

Atteindre l'orgasme

Les femmes ont remarquablement moins souvent un orgasme que les hommes. Pas nécessairement parce qu'elles y arrivent moins facilement comme le veut le cliché, mais plutôt parce qu'elles ne connaissent pas assez bien leur corps et trouvent que leur propre plaisir vaut moins que celui de leur partenaire.

Pour l'année qui vient, pourquoi ne pas viser une plus grande égalité également dans ce domaine et faire ce que vous avez à faire pour la bonne cause. La masturbation, c'est l'émancipation.

© getty

Chaque jour, une micro-aventure

La prévisibilité rend la vie confortable, mais parfois un peu ennuyeuse. C'est pourquoi vous devriez rompre avec votre routine. Cela peut être quelque chose de presque insignifiant: sur le chemin du travail, par exemple, faites un détour par une rue que vous n'empruntez pas tous les jours, ou changer votre routine beauté. Vous voulez viser plus haut ? Échangez votre lit contre une nuit sous tente et un matelas gonflable dans votre propre jardin, choisissez une destination inconnue en Belgique et partez en excursion ou laissez-vous emporter par un concert d'un groupe que vous ne connaissiez pas encore.

Organiser une sortie avec un de ses parents

En vieillissant, on prend de plus en plus conscience que nos parents sont des personnes comme les autres. Mais, honnêtement, est-ce qu'il vous arrive encore souvent de les voir autrement que comme vos parents ? Planifiez une sortie avec votre mère ou votre père dans l'année à venir et prenez le temps de les redécouvrir en tant que personne. D'une représentation théâtrale à un week-end de marche dans les Ardennes : tout est bon !

Nouvelles adresses

Bien sûr, les spaghettis de la brasserie du coin n'ont rien de mauvais, mais rien n'empêche de tenter autre chose. Pourquoi ne pas, de temps à autre, réserver une table dans un restaurant où vous n'êtes jamais allé. Lancez-vous un défi et jetez vos préjugés par-dessus bord : qui sait, peut-être que ce petit restaurant indien miteux vous servira les caris les plus savoureux que vous n'ayez jamais mangés ? Voici déjà quelques pistes avec nos 100 adresses coups de coeur. .

© getty

Triez votre garde-robe

Créer de l'ordre dans le chaos de votre garde-robe. Réparez les articles abîmés ou apportez-les dans un magasin qui recycle le tissu et donnez les vêtements que vous ne portez jamais. Peut-être que cette année sera l'année où vous vous lancerez dans votre propre collection capsule. Soit quelques pièces choisies que vous combinerez de manière réfléchie pendant une saison.

En faisant plus attention à vos vêtements, vous contribuerez à une planète plus verte et à une plus grande tranquillité d'esprit.

Un appel téléphonique mensuel

Mettez un rendez-vous récurrent avec vous-même pour téléphoner à une personne que vous n'avez plus entendue depuis un certain temps. Un coup de fil à cette tante qui habite à l'autre bout du pays, à un ami qui s'est renfermé dans la dépression ou à un ex-collègue ne demande pas trop d'effort et pourtant donne une nouvelle saveur à votre journée. Et ne laissez pas le fait que cela fait trop longtemps vous arrêter. Vous verrez que votre appel sera apprécié. Si vous n'aimez pas téléphoner, vous pouvez toujours opter pour la lettre.

Choisissez une oeuvre de bienfaisance

Vous souhaitez rendre le monde plus beau ? Choisissez une oeuvre de bienfaisance à laquelle vous donnerez volontiers une partie de votre argent durement gagné. Il peut s'agir d'un don ponctuel à l'occasion des fêtes ou d'un ordre permanent pendant un an.

© getty

Rassemblez vos souvenirs

Grâce à nos smartphones, nous prenons plus de photos que jamais, mais elles disparaissent massivement dans l'oubli numérique. Pour la nouvelle année, retournez à l'époque où les photos de fêtes, de vacances ou de la vie quotidienne étaient méticuleusement rassemblées dans un album ! Un livre de photos est amusant à faire (pensez à tous les souvenirs qui reviennent) et reste apprécié par la suite. De plus, un album est un très beau cadeau pour quelqu'un de votre entourage.

Voyager sans l'avion

Voyager sans l'avion

Pour les destinations qui ne sont pas trop éloignées, vous pouvez envisager d'ignorer l'avion. Par exemple, à partir du début de 2020, le train de nuit circulera à nouveau entre Bruxelles et Vienne. Si toutes les correspondances ne sont pas aussi faciles, vous pouvez aussi voyager facilement en train vers Paris, Lille, Londres, certaines villes allemandes et même des destinations du sud de l'Europe. La popularité du voyage en train est croissante et ce n'est pas surprenant : c'est une alternative plus durable et souvent plus confortable. Voici quelques idées.