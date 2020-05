La fiancée du Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi qu'ils avaient appelé leur petit garçon, né mercredi, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, en hommage à leurs grands-pères et aux médecins ayant soigné le dirigeant du nouveau coronavirus.

"Wilfred comme le grand-père de Boris, Lawrie comme mon grand-père, Nicholas comme le Dr Nick Price et le Dr Nick Hart - les deux médecins qui ont sauvé la vie de Boris le mois dernier", a expliqué Carrie Symonds, 32 ans, sur Instagram.

"Je ne pourrais être plus heureuse", a-t-elle ajouté, remerciant la maternité de l'hôpital londonien où elle a accouché.

Le bébé est né mercredi matin, deux jours après le retour aux affaires de Boris Johnson, 55 ans, guéri de la maladie Covid-19. Diagnostiqué positif fin mars, il avait été hospitalisé une semaine début avril et avait passé trois nuits en soins intensifs.

Sa fiancée avait ressenti les symptômes de la maladie.

Ce garçon est le premier enfant de Carrie Symonds, dont la grossesse avait été annoncée fin février. Elle avait participé à la campagne de réélection de Boris Johnson à la mairie de Londres avant de devenir responsable de la communication pour le Parti conservateur, et travaille aujourd'hui pour une association de protection des océans.

Boris Johnson a quant à lui déjà quatre enfants avec sa seconde femme dont il a divorcé. Il a reconnu un cinquième enfant né d'une union extra conjugale et la presse lui prête un autre enfant illégitime.

