Nos favoris de l’hiver | Le plaid, tout droit venu d’Écosse

Si on vous dit: « pour se réchauffer », « pour recouvrir un canapé » ou « à étendre au sol lors d’un pique-nique », à quoi pensez-vous? Au plaid bien évidemment. Cet accessoire cocooning par excellence est de tous les foyers et dispose même de son propre onglet sur les sites de décoration. Mais quelle est l’origine du plaid? Et pour quelles marques craquer?

Jadis, on parlait de couverture, mais depuis plus d’une dizaine d’années, on utilise le mot « plaid ». Pour comprendre d’où vient ce mot, il faut se plonger dans son étymologie. « Plaid » dérive du gaélique (langue celtique) « pladjer » qu’on traduit tout simplement par « couverture ». Et quand les Gaéliques parlaient de « pladjer » au Moyen-âge, ils évoquaient un tartan qu’ils emportaient ou portaient sur leurs épaules lorsqu’ils se déplaçaient. D’ailleurs, ce carré de tissu faisait office de manteaux pour les Écossais.

Le motif à carreaux pour déterminer son appartenance

Le tartan, et son célèbre motif à carreaux, se retrouvait sur tous les plaids. Des rayures horizontales et verticales entrelacées, appelées « des setts », se dessinaient sur un fond uni. Coté couleur, à l’époque, ce sont le rouge, le vert, le bleu foncé, le gris et le jaune qui dominaient. Et chaque clan gaélique disposait de son propre motif, pour montrer son appartenance à telle ou telle « famille ». Encore aujourd’hui, les motifs à carreaux, que l’on retrouve aussi sur les kilts, sont associés à l’Écosse. Une mode qu’on leur doit car ce sont les premiers, en Europe, à tisser, mais aussi à teindre de la laine, et ce, grâce aux plantes, aux baies ou encore à de la mousse végétale.

© Wender Junior Souza Vieira/Pexels

De la laine pour combattre le froid

Utilisées par les montagnards, ces étoffes à carreaux avaient pour fonction première de tenir chaud et de lutter contre l’humidité. En effet, la laine dispose d’une isolation naturelle et même si elle tient chaud, elle permet au corps de respirer et régule naturellement l’humidité. C’est pour cette raison que ces plaids étaient confectionnés en laine de mouton ou du moins en matière naturelle. C’est-à-dire à partir de fibres d’origine animale: de la laine, de l’alpaga et par la suite du cachemire et de la soie.

Et enfin, dernière qualité et non des moindres, la laine est une matière vivante qui s’auto-nettoie et s’auto-régénère lorsque qu’elle est mise à aérer durant 24 à 48 heures.

Du manteau vers la couverture

Ce linge de maison a aujourd’hui bien évolué. Il n’est plus utilisé comme manteau mais comme couverture qui permet de passer une soirée cozy et bien au chaud, dans son canapé devant un bon film (de Noël?). On retrouve toujours sa version tartan en laine, mais pas que.

© Nikole Butvilate/Unsplash

Au niveau des matières, dans les rayons des magasins d’intérieur, on observe davantage des plaids en polar, tout doux, que ceux en laine d’autrefois. La raison? Son coût. Le prix de ces plaids est bien plus bas que ces concurrents en matière naturelle (coton, laine, cachemire…). En effet, le polyester, une matière synthétique arrivée sur le marché du textile dans les années 40 casse les prix. Sa production intensive fait diminuer les coûts de production et cette dernière se fait dans des pays où le prix de la main d’œuvre est bas. Mais pour un plaid de qualité, qui se conservera dans le temps, plus écologique et surtout qui tiendra chaud, on privilégie les matières naturelles.

Pour les motifs, les marques actuelles laissent libre cours à leur imagination, le tartan a petit à petit laissé sa place aux illustrations diverses et au coloris variés. Le plaid est devenu un réel accessoire de mode.

5 marques de plaid qui nous font craquer

Les cinq marques qui suivent proposent des plaids originaux, avec un savoir-faire d’antan. Il est question de belle matière et d’inventivité côté design.

Kalani Home, pour sa belgitude

Pour se couvrir de belgitude, on jette son dévolu sur un plaid Kalani Home, composé de 90% de laine recyclée et 10% de laine vierge. Il est tissé et confectionné en Italie (Toscane, 100 euros).



Klekks, pour ses collaborations

Cette marque allemande a dans ses stocks des couvertures en 100% coton, en 100% laine ou 100% de laine mérinos pour encore plus de douceur (de 99 à 149 euros). La production est lituanienne. Klekks n’hésite pas à collaborer avec des artistes pour créer des plaids inédits.



Noo.ma, pour ses formes

Cette marque de design d’intérieur crée des collections de plaids colorés et aux motifs géométriques (99 euros). Ils sont tous composés de 60% coton, 35% acrylique et 5% polyester et sont produits en Europe.



Scotland Shop, pour son côté traditionnel

Pour un tartan écossais, on commande chez Scotland Shop et ses plaids en laine d’agneau et son tissage texturé (dès 162 euros). Toute la production est réalisée en Écosse.



Remember, pour ses couleurs

Pour donner du peps a son intérieur, la marque Remember a ce qu’il faut: des plaids en 100% coton (89,99 euros).