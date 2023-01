Pink Monday: détourner le Blue Monday pour sensibiliser sur le cancer du sein

« Pink est le nouveau bleu » est le titre de la campagne lancée par Pink Ribbon, l’association belge qui sensibilise sur le cancer du sein. L’idée: conjurer le sort du Blue Monday, le jour (censé être) le plus déprimant de l’année, pour en faire une journée d’espoir, d’entraide et de sensibilisation.

Et si on donnait un kick au Blue Monday pour voir la vie en rose? En rose comme le ruban rose, devenu symbole de la lutte contre le cancer du sein. L’association belge Pink Ribbon a choisi ce troisième lundi de janvier, supposément le plus gris (c’est pas faux), le plus triste et le plus déprimant de l’année (ça, ça se discute…), pour sensibiliser le grand public sur le cancer du sein.

L’association propose pour l’occasion des kits à destination des entreprises, avec des outils informatifs mais aussi divertissants et relaxants. L’idée est de soutenir les personnes malades du cancer, bien évidemment, mais aussi de les aider à retourner au travail dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez ainsi afficher votre engagement, en tant que collègue ou employeur.

Pink is the new blue ne dure qu’un jour, mais un peu comme ce supposé blues de début d’année, il peut s’étendre, en réalité, et heureusement dans ce cas, sur toute l’année. On voit la vie en rose?

View this post on Instagram A post shared by Pink Ribbon Belgium (@pinkribbonbe)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi: Elles sont trentenaires, ou à peine, et déjà touchées par le cancer du sein