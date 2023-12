Comment faire pour qu’il garde ses épines jusqu’à Noël et même après. Voici quelques astuces.

Quel sapin choisir ?

L’une des premières astuces consiste à ne pas l’acheter trop tôt. L’idéal est de l’installer après la Saint-Nicolas, voire après, tout dépend de la variété. Le sapin Nordmann est le plus résistant et on peut sans crainte l’acheter 15 jours avant, mais on achètera le sapin épicéa au dernier moment. Il doit aussi avoir une belle couleur verte. On évite ceux qui sont un peu jaunissants ou avec des épines brunes, car ceux-ci risquent d’avoir été coupés il y a trop longtemps.

Le Nordmann à l’avantage de ne pas perdre beaucoup d’aiguilles, mais sent un peu moins. Une autre option valable est l’épicéa bleu qui a aussi une bonne tenue et une belle couleur qui, comme son nom l’indique, tire vers le bleu.

Un autre conseil est de le choisir avec ses racines, car de cette façon on peut l’arroser et même le replanter après les fêtes.

Si vous le prenez tout de même sans racines, ne le clouez surtout pas sur une croix, mais sciez plutôt quelques centimètres du tronc, pour que celui puisse plus facilement absorber les nutriments (comme on le fait avec les fleurs en bouquet). On veillera à le placer dans un pot qui a un réservoir d’eau.

Où le placer ?

Avant de le décorer, on conseille généralement d’attendre un jour pour que l’arbre puisse s’acclimater. Et c’est encore mieux, si votre domicile le permet, de le faire patienter dans le garage ou une buanderie pour que le choc thermique ne soit pas trop important, l’arbre ayant la plupart du temps été stocké en extérieur.

Le sapin aime la lumière, mais pas la lumière directe. Il ne doit pas non plus être placé trop près du chauffage, une cheminée ou toute autre source de chaleur. Si vous avez un chauffage sol, placez-le légèrement en hauteur et veillez à l’arroser tous les jours.

On évitera aussi de le placer dans le passage ou dans un courant d’air, car il n’aime pas être bousculer ou les écarts de températures.

Comme toutes les plantes, un sapin, ça s’arrose (même les coupés). Un sapin peut boire jusqu’à un demi-litre d’eau par jour. On peut aussi pulvériser de l’eau sur ses branches pour qu’il garde ses épines plus longtemps. La fréquence va néanmoins varier selon la température de la maison. On peut aussi nourrir son arbre avec de l’engrais universel. L’idéal est de le faire lorsqu’on l’installe et de donner une deuxième dose de rappel plus tard.

On évite de surcharger l’arbre de déco

Trop de déco affaibli l’arbre. On ne surcharge donc pas son arbre de boules ou de guirlandes. On évite aussi d’entasser les guirlandes lumineuses qui peuvent assécher l’arbre en diffusant trop de chaleur. On leur préféra donc celles en LED.