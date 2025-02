Notre sélection des expos immanquables pour les fans de mode

Plusieurs institutions invitent la mode au musée, avec des expositions qui rappellent le pouvoir du vêtement – et qui donnent envie de planifier un citytrip pour les admirer.

De Paris à Londres en passant par Milan, on met le cap sur les capitales européennes de la mode pour en prendre plein les yeux grâce à des expos inspirées et inspirantes.

1—Go big or go Bowery

Les looks emblématiques de l’artiste et designer Leigh Bowery seront bientôt exposés à la Tate Modern de Londres. Depuis son entrée sur la scène des clubs londoniens dans les années 1980, le Britannique a brisé les normes en termes d’esthétique, de sexualité et de genre. Célébrant le corps comme un instrument, il ne s’est jamais laissé limiter par ce qui était considéré comme normal. Et ses looks ont également influencé de nombreux autres designers et artistes, dont Alexander McQueen et Lady Gaga.

Du 27 février au 31 août, tate.org.uk



2—Des bougies pour K-Way

K-Way célèbre son 60e anniversaire durant la semaine de la mode de Milan, au Museo della Permanente. Pour l’exposition In Y/Our Life – The Hidden Side of Everyday Things, le label a invité plusieurs marques dont les noms se sont tellement imposés qu’on les utilise aujourd’hui comme nom générique. Soit les coupe-vent emblématiques de K-Way donc, mais aussi les instantanés de Polaroid et les stylos Bic. Une expo qui marque le coup d’envoi d’une série de célébrations organisées à l’occasion du jubilé de diamant de la marque.

Du 26 février au 2 mars, lapermanente.it



3—Prêt-à-exposer

A environ deux heures et demie de route de Bruxelles, cap sur le Louvre Lens, jumeau discret du Louvre parisien. Sa nouvelle exposition S’habiller en artiste – L’artiste et le vêtement montre comment les artistes savent depuis la Renaissance qu’une bonne tenue est essentielle. A travers près de deux cents œuvres, le musée explore la manière dont le vêtement, sur et hors toile, raconte sa propre histoire. Des turbans de Rembrandt à la perruque de Warhol en passant par la robe de chambre de Balzac: l’habit fait l’artiste.

Du 26 mars au 21 juillet, louvrelens.fr