Qu'il est loin le temps où l'on pouvait se contenter d'un joli minois bien filtré pour engranger les "likes"...

En cette période incertaine, le superficiel est (relativement) "out" et il n'y a pas plus "in" que les scien-fluenceurs qui, comme leur nom l'indique, joignent l'expertise à la parole. Et permettent de décoder l'actualité de manière futée à un public toujours plus nombreux à les suivre.

Compte Instagram de l'astrophysicien Neil Degrasse Tyson © capture d'écran / Neil Degrasse Tyson

Sur Instagram, les images de paysages lunaires de l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson rassemblent plus de 1,5 million d'abonnés, contre près de 3 millions d'abonnés YouTube pour les vidéos de vulgarisation scientifique du Breton Dr Nozman et 2 millions pour les capsules éducatives du Franco-Belge Doc Seven. #impressionnant.

En cette période incertaine, le superficiel est (relativement) "out" et il n'y a pas plus "in" que les scien-fluenceurs qui, comme leur nom l'indique, joignent l'expertise à la parole. Et permettent de décoder l'actualité de manière futée à un public toujours plus nombreux à les suivre. Sur Instagram, les images de paysages lunaires de l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson rassemblent plus de 1,5 million d'abonnés, contre près de 3 millions d'abonnés YouTube pour les vidéos de vulgarisation scientifique du Breton Dr Nozman et 2 millions pour les capsules éducatives du Franco-Belge Doc Seven. #impressionnant.