La précarité menstruelle, inégalité dans l'inégalité: où en est-on en Belgique?

Les règles ont aussi leur journée internationale, via la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, qui tombe ce 28 mai. Une journée pour faire le point sur une problématique qui touche plus d'un quart de la population mondiale, et plonge une partie de cette population dans une situation critique. Car au-delà de la honte et de l'inconfort, cette précarité menstruelle implique également de nombreuses conséquences dans la vie de celles qui y font face.

