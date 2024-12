C’est « brain rot » qui a été choisi comme mot de 2024 par le prestigieux dictionnaire Oxford, qui définit ce « pourrissement de cerveau » comme étant dû à une consommation excessive de memes, entre autres. Et justement, les réseaux en ont été remplis cette année, pour mieux illustrer les mots qui ont marqué 2024.

Des mots qui sont en réalité autant de hashtags, utilisés pour identifier des épiphénomènes qui ont fait grand bruit au cours des 12 derniers mois.

L’album Brat de Charli XCX a marqué le début du Brat Girl Summer, au cours duquel même la candidate à l’élection présidentielle Kamala Harris a été déclarée «brat» – en français, une sale gosse. Sauvage, désordonnée, bruyante, chaotique… qui aime aussi la fête et le vert fluo.

Cet été, des quidams ont posté une déferlante de vidéos où ils regardent fixement devant eux pendant un vol long-courrier, sans manger, sans boire, sans faire de sieste ni se distraire avec un smartphone ou un livre. Ce rawdogging serait le moyen de se détendre le cerveau, d’après ses adeptes.

Pas moyen, cette année, d’échapper à la tradwife: une femme qui a raccroché son diplôme pour se dévouer tout entière à sa famille et à son foyer, mais en invitant des milliers de followers dans cette intimité, et affublée d’une robe à fleurs photogénique s’il vous plaît.

En 2024, nous avons fait défiler pendant des heures des informations sur les guerres, les génocides et les catastrophes climatiques sur les réseaux. Ce doomscrolling n’est pas anodin: les psychologues dénoncent ses effets négatifs sur la santé mentale.

On peut toujours compter sur TikTok pour les tendances étranges. Avec le fridgescaping, vous transformez votre réfrigérateur en un endroit digne d’un magazine de déco en faisant de la place pour un bouquet de fleurs, un tableau et une nappe à côté de votre collection de Tupperware et des légumes qui se languissent dans le tiroir.

Un nouveau sex-symbol a fait son apparition: le Hot Rodent Man, ou «homme-rongeur sexy». Un oxymore? Le petit ami rongeur est grand et longiligne, il a les traits d’un rat et les cheveux en désordre. Ses modèles célèbres sont Jeremy Allen White, Timothée Chalamet ou encore Josh O’Connor.